Российские фондовые индексы в четверг начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,31% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 124,23 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,39% и равнялся 1 548,12 пункта.

С утра на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«На таком фоне в начале сессии ожидаем умеренного роста нашего рынка и попыток индекса Мосбиржи закрепиться выше уровней закрытия предыдущего дня. При этом преобладание покупок в ходе торгов может позволить ему сделать уверенный шаг к верней границе диапазона 3 060—3 130 пунктов, в рамках которого рынок движется с конца января», — комментирует эксперт.

По его словам, пробой одной из границ данного коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению российского рынка.

