Общий совокупный доход группы Альфа-Банка, в которую входят ABH Financial, Альфа-Банк и дочерние компании, по МСФО за 2019 год вырос более чем в полтора раза, до 1,028 млрд долларов США (697 млн долларов США в 2018 году). Об этом говорится в сообщении Альфа-Банка.



Чистая прибыль группы составила 704 млн долларов, свидетельствуют данные отчетности.

Чистые процентные доходы превысили 2,2 млрд долларов США, продемонстрировав рост 15,5% в рублевом эквиваленте. Чистый комиссионный доход увеличился на 10,2% в рублевом эквиваленте, до 1,044 млрд долларов США. Доля чистых комиссионных доходов в операционном доходе до вычета резервов выросла до 35,1%, а покрытие операционных расходов банка достигло 79,2%.

«Ключевые составляющие прибыли (чистые процентные доходы, чистые комиссионные доходы) показывают стабильный рост, отражая рекордную динамику клиентской базы и наращивание бизнеса в ключевых сегментах рынка одновременно с эффективным контролем рисков», — говорится в комментарии главного финансового директора, заместителя председателя правления Альфа-Банка Алексея Чухлова.



Капитал группы увеличился до 8,1 млрд долларов США с 7,2 млрд в 2018 году. Привлечены почти 1 млн новых клиентов — физических лиц и 96 тыс. клиентов малого и среднего бизнеса.

Кредитный портфель увеличился на 30,3%, до 39,8 млрд долларов США. Прирост в розничном сегменте составил 71,9%, до 10,4 млрд долларов США. Показатель CIR с учетом прочего совокупного дохода составил 41,9%, показав устойчивый тренд на снижение с 45,3% в 2018 году.

«Нашим приоритетом остается управление стоимостью фондирования за счет стабильного притока клиентских средств, в том числе на текущих счетах, который подтверждает доверие к Альфа-Банку и привлекательность наших daily-banking-сервисов», — отмечает Чухлов.