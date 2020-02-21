ЦБ может включить печатный станок для выполнения условий сделки по продаже Сбербанка Минфину, пишут «Известия» , ссылаясь на источники. Таким образом регулятор профинансирует приобретение долей у миноритарных акционеров кредитной организации: при смене собственника они имеют право предъявить свои бумаги к выкупу.

У ЦБ на данный момент есть всего две альтернативы для финансирования покупки акций у миноритариев, заявил собеседник издания. Одна из них — изъятие ликвидности с рынка. Этот механизм предполагает либо привлечение средств из банковского сектора на депозиты в ЦБ, либо вывод регулятором собственных денег, размещенных на счетах в кредитных организациях. От такого варианта отказались как от рискованного. Было решено воспользоваться другим видом финансирования расходов ЦБ — эмитировать денежную массу. По словам собеседника издания, с точки зрения рисков для экономики этот вариант абсолютно безопасен.

По словам трех источников «Известий», цена оферты миноритариям будет аналогична стоимости, которую заплатит за Сбербанк Министерство финансов. То есть немного ниже рынка. В ЦБ сообщили, что не делают оценок относительно того, сколько миноритариев воспользуется офертой, однако никаких ограничений по объему выкупа законопроект, разрабатываемый под сделку, не устанавливает.

По словам экспертов, не предусмотренная эмиссия ЦБ для приобретения доли миноритариев минимально скажется на экономике — ресурсы ФНБ хранятся в валюте, чтобы купить Сбербанк, Минфину придется их конвертировать, а агентом министерства по обмену валюты выступает ЦБ. Регулятор будет продавать эти доллары на рынке, то есть фактически абсорбировать рублевую ликвидность. Новая эмиссия для выкупа акций у миноритариев будет полностью нивелирована операцией по продаже валюты, пояснили эксперты. Также сейчас у подавляющей части миноритариев «Сбера» нет стремления продавать свои акции, соответственно, объемы эмиссии будут весьма сдержанными и не окажут влияния на экономику. Интерес к оферте будет во многом зависеть от ее цены: она может быть в диапазоне 235—240 рублей за акцию, пояснили эксперты.