Сбербанк в партнерстве с Русским географическим обществом запустил в разделе «Диалоги» приложения «Сбербанк Онлайн» новую серию цифровых открыток. В нее вошли шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса «Самая красивая страна».

Как поясняют в банке, «Самая красивая страна» — это конкурс фотографий дикой природы, организованный Русским географическим обществом. Ежегодно на него приходят десятки тысяч работ. Единственное условие: фотографии должны быть сделаны на территории России.

Героями открыток из новой серии стали белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада. Среди пейзажей — горы Приморского края и Дагестана, северное сияние Нового Уренгоя.

Директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов напомнил, что «до этого с открыток получателей поздравляли герои художественного мира: персонажи из мультфильмов, герои советских почтовых карточек и СберКот».

В Сбербанке также отмечают, что для него это уже не первый опыт подобного партнерства. Так, в 2019 году к выставке в Пушкинском музее в «Диалогах» в «Сбербанке Онлайн» появились открытки по мотивам картин из коллекции Сергея Щукина. За три месяца, пока открытки Пушкинского музея были доступны, их отправили более 350 тыс. раз.



Открытки в «Диалогах» доступны всем пользователям мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с октября 2018 года. С момента запуска отправлено более 12 млн открыток, а общая сумма сопроводительных переводов превысила 35 млрд рублей (94% открыток содержат денежный перевод). Средняя сумма перевода — 2 615 рублей.