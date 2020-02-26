Внедрение показателя долговой нагрузки (ПДН) по ипотечным кредитам может стать контрпродуктивным для реализации национального проекта «Доступное жилье», заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов на конференц-звонке по результатам группы за 2019 год по МСФО.

«Мы также считаем, что эта тема не до конца еще обсуждена, в ней сохраняется серьезная неопределенность, в том числе с негативным влиянием этого регулирования для доступности ипотеки в России и для национального проекта «Доступное жилье», — отметил Пьянов.

По его словам, новое регулирование может обернуться ухудшением ситуации с точки зрения доступности ипотеки для розничных клиентов в России и, следовательно, стать контрпродуктивным для реализации национального проекта. «Весь этот комплекс не дает мне, например, уверенности, что это в неизменном виде будет внедрено, как планируется, с 1 июля 2020 года», — добавил представитель ВТБ.

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Для этого по кредитам заемщикам с высоким ПДН регулятор собирается ввести повышенные надбавки.