ЦБ установил официальные курсы валют на 28 февраля.

Курс доллара повысился на 9,2 копейки, составив 65,6097 рубля (65,5177 рубля на 27 февраля). Курс евро увеличился на 40,19 копейки, до 71,6458 рубля (71,2439 рубля на 27 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,8 рубля (плюс 33 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 71,94 рубля (плюс 66 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 65,43—65,81 рубля за доллар и 71,41—72,01 рубля за евро.