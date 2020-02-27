Работа IT-систем ВТБ после наблюдавшихся в четверг, 27 февраля, проблем полностью восстановлена, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в Банки.ру.

«Работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19:30 мск. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие сегодня неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы создать удобную и надежную IT-инфраструктуру, которая будет работать бесперебойно: это наша стратегическая цель. Мы проводим масштабную IT-трансформацию и стремимся к минимизации ее негативных последствий для клиентов, ценя их доверие к банку ВТБ», — отметили в кредитной организации.

Ранее в четверг клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе сервисов банка.