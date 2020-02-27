Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе сервисов банка, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Почти 90% пользователей указывают, что не могут войти в систему, 7% сообщают о сбоях всех сервисов.

Согласно данным сервиса, первые жалобы на сбои начали поступать ориентировочно после 10:30 мск. Большая часть жалоб приходится на время после 12:30 мск. Число сообщений резко выросло ближе к 14:00 мск.

В банке сообщили, что специалисты ведут работы по восстановлению системы.

«Специалисты банка работают над восстановлением системы. Ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Приносим нашим клиентам искренние извинения за доставленные неудобства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка.