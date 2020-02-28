Для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности, пишут «Известия» . Законодательная рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» до апреля передаст в Минтранс проект соответствующего нормативного акта. В марте документ обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами беспилотников. В нормативном акте пропишут лимиты ответственности, а также максимальный вес коптеров, которые нужно обязательно будет страховать: под регулирование могут подпасть беспилотники тяжелее нескольких килограммов.

Пока не решено, будет это новый федеральный закон либо отдельные поправки к действующим положениям Воздушного кодекса (ВК). Сегодня в ст. 131 Воздушного кодекса формально уже закреплена обязанность владельцев воздушных судов (ВС) по страхованию ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц. Однако те, кто приобретает небольшие бытовые коптеры для личных нужд, как правило, не оформляют такие полисы.

По словам экспертов, у страховщиков есть проблемы с продвижением этого страхового продукта: минимальный размер страховой суммы привязан ко взлетной массе ВС, и в случае с небольшим коптером в 0,5—2 кг он слишком низкий. Формально малые дроны и квадрокоптеры можно отнести к сверхлегким ВС, но страхование ответственности их владельцев по действующим нормам бессмысленно из-за низких сумм компенсации в случае повреждения имущества третьих лиц или причинения вреда их здоровью, а ущерб может исчисляться десятками, а иногда и сотнями тысяч рублей.

Проработать вопрос обязательного страхования ответственности операторов дронов до середины декабря 2019-го должны были руководитель НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко и эксперты «АльфаСтрахования», сообщается в протоколе комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения от 22 ноября. Инициатором выступал директор по авиастрахованию «АльфаСтрахования» Илья Кабачник.

По словам представителей страховых компаний, цена годового полиса для наиболее распространенных дронов массой до 2 кг составит не более 1 тыс. рублей. Компании выступают за необходимость увеличения лимита страхового покрытия, так как действующие лимиты страхования беспилотников «крайне малы и неадекватны». Выплаты рассчитываются на основе старого МРОТа в 100 рублей, пояснили страховщики. По словам PR-директора яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексея Жирова, введение обязательной страховки для владельцев и операторов квадрокоптеров на данном этапе воспринимается как дополнительный налог.