Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в январе 2020 года вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 172,2 тыс. рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Рост среднего чека был отмечен на фоне сокращения числа выданных потребкредитов. Средний чек потребительского кредита в 2019 году демонстрировал постоянный рост и по сравнению с 2018 годом увеличился на 7,8%, составив 179,6 тыс. рублей.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика потребкредита в январе 2020 года находился на уровне 633 баллов.

Самый большой средний размер выданных потребительских кредитов был отмечен в Москве (392,4 тыс. рублей), Московской области (284,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (278,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (263,3 тыс. рублей) и Ленинградской области (194,2 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Алтайский край (+29,2%), Удмуртская Республика (+22,8%), Оренбургская область (+20,6%), Республика Башкортостан (+18,7%), Кемеровская область (+18,6%). Единственным регионом из топ-30, где средний чек по потребкредиту в январе 2020 года незначительно снизился, оказалась Москва (-1,7%).