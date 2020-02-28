ЦБ установил официальные курсы валют с 29 февраля.

Курс доллара повысился на 1,38 рубля, составив 66,9909 рубля (65,6097 рубля на 28 февраля). Курс евро вырос на 2,08 рубля до 73,7235 рубля (71,6458 рубля на 28 февраля).

На валютных торгах Московской биржи на 13:02 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 1,48 рубля и составил около 67,49 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 1,99 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 74,53 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 66,31—67,65 рубля за доллар и 73,18—74,74 рубля за евро.