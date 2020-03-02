Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Поправки подготовлены правительством РФ для реализации социальных инициатив президента РФ Владимира Путина, о которых он говорил в послании Федеральному собранию 15 января.



Планируется, что Госдума рассмотрит поправки в бюджет на заседании 4 марта. Как подчеркнул глава комитета Андрей Макаров, второе чтение законопроекта планируется на 10 марта, третье чтение — на 11 марта.

Согласно поправкам, доходы бюджета вырастут на 214 млрд рублей в 2020 году, на 646 млрд рублей — в 2021-м и на 755 млрд рублей — в 2022-м. Таким образом, доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей — в 2021-м и 22,8 трлн рублей — в 2022-м. Расходы составят 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей — в 2021-м и 22,4 трлн рублей — в 2022-м. При этом профицит бюджета остается на запланированном ранее уровне в 0,8% ВВП в 2020 году и с ростом на 0,1% ВВП в 2021 и 2022 годах.

Порядка 65,4 млрд рублей из средств федерального бюджета в 2020—2022 годах будет направлено на распространение программы социального контракта по всем субъектам РФ. Более 750 млрд рублей в 2020—2022 годах будет выделено на обеспечение ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Порядка 109 млрд рублей направят на обеспечение горячего питания в школах для начальных классов, 246,3 млрд рублей будет потрачено за три года на создание дополнительных мест в школах. На увеличение бюджетных мест в российских вузах будет выделено порядка 1,297 трлн рублей из средств федерального бюджета в 2020—2022 годах.

Профицит федерального бюджета сохранен на уровне 0,8% ВВП в 2020 году. В 2021 и 2022 годах профицит бюджета увеличен до 0,6% и 0,3% ВВП соответственно, следует из проекта поправок в бюджет.



Согласно поправкам, профицит федерального бюджета в 2020 году составит 927,583 млрд рублей, в 2021 году — 701,395 млрд рублей, в 2022 году — 372,659 млрд рублей.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год — 113,631 трлн рублей.

Прогноз роста реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году повышен с 1,5% до 1,9%, следует из обновленного макропрогноза, представленного в сопроводительных материалах к поправкам в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. При этом ожидается, что реальная заработная плата в стране в 2020 году вырастет не на 2,3%, как предполагается в действующем бюджете, а на 2,4%. Инвестиции в основной капитал, согласно новому макропрогнозу, напротив, замедлят темпы роста с предусмотренных сейчас 5,0% до 4,9%. Оборот розничной торговли в текущем году ускорится не на 0,6%, а сразу на 1,3%.



Поправки в федеральный бюджет предполагают рост расходов в 2020 году на 162,7 млрд рублей — до 19,666 трлн рублей. В 2021 году рост расходов предполагается на 556,9 млрд рублей, до 21,191 трлн рублей, в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,441 трлн рублей.



Согласно материалам к проекту поправок в бюджет, доходы федерального бюджета по сравнению с отраженными в законе о бюджете на 2020—2022 годы в 2020 году увеличены на 0,214 трлн рублей и составят 20,594 трлн рублей (из них нефтегазовые — 7,524 трлн рублей, ненефтегазовые — 13,07 трлн рублей), в 2021 году — на 0,646 трлн рублей, до 21,892 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,820 трлн рублей, ненефтегазовые — 14,072 трлн рублей), в 2022 году — на 0,755 трлн рублей, до 22,814 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,872 трлн рублей, ненефтегазовые — 14,941 трлн рублей).