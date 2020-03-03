Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает ряд действий, которые позволят минимизировать последствия распространения коронавируса COVID-19 для экономики. Среди них — снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы, пишет агентство Bloomberg, информацию которого приводит РБК .

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, на снижении ставок настаивают директор Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу и министр финансов США Стивен Мнучин. Они выступают за то, чтобы это произошло до заседания регулятора, которое запланировано на 17—18 марта.

Председатель ФРС Джером Пауэлл уже дал понять, что регулятор может пойти на снижение ставки, пишет агентство. В частности, 28 февраля он заявил, что коронавирус «создает растущие риски для экономической деятельности», в связи с чем ФРС «будет использовать все инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики». Трамп, комментируя слова Пауэлла, заявил, что регулятору «давно пора» снизить ставку.

По данным Bloomberg, в Белом доме также обсуждают программу экономического стимулирования, которая предполагала бы понижение налогов для физических лиц. При этом ранее на пресс-конференции Трамп заявил, что демократы, скорее всего, не поддержат снижение налогов, «потому что им нравится их повышать». Однако он пообещал вернуться к этому вопросу перед выборами в ноябре.



По итогам заседания 29 января ФРС сохранила базовую учетную ставку на уровне 1,5—1,75%, как и ожидали аналитики. Показатель был сохранен после трех понижений подряд в 2019 году.