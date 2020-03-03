Бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков распоряжением премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен заместителем главы Минфина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Котюкова Михаила Михайловича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе.
Путин подписал указы о составе нового правительства
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с Путиным представил главе государства предложения по кадровому составу нового правительства.