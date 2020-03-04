Число владельцев личных состояний размером 30 млн долларов и более (ультрахайнетов) в 2019 году выросло в России на 6%, а к 2024 году увеличится еще на 23%, пишет РБК . Об этом говорится в докладе международной консалтинговой компании Knight Frank The Wealth Report 2020.

Так, к концу 2019 года число ультрахайнетов в России составило 8 924 человека, что на 331 человека больше, чем годом ранее. К 2024 году в Knight Frank ожидают увеличения их числа до 11 019 человек. В результате число российских UHNWI впервые превысит показатель 2014 года (10 517), считают эксперты.

Больше всего мультимиллионеров, по данным Knight Frank, сейчас живет в США (240,6 тыс. человек), Китае (61,6 тыс.) и Германии (почти 23,1 тыс.). Россия заняла девятую строчку в этом рейтинге. Во всем мире число ультрахайнетов за ближайшие пять лет, по прогнозу аналитиков, вырастет на 27% и к 2024 году составит почти 650 тыс. человек. Лидером по приросту станет Азия (+44%). По итогам прошлого года Россия вошла в пятерку стран с самым большим числом долларовых миллиардеров.

​Российские миллиардеры с начала года потеряли почти 30 млрд долларов В исследование вошли 24 россиянина.

Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России. Столько же, согласно прогнозу, останется в России и в 2024 году.

По словам управляющего партнера Knight Frank в России Алексея Новикова, прогнозы в отчете готовились до начала вспышки коронавируса в Китае, и сделать какие-либо выводы о его влиянии на благосостояние в мире можно будет не раньше осени.