Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о перечислении в федеральный бюджет части доходов, которые получит ЦБ от продажи Кабмину акций Сбербанка. Второе чтение запланировано на 11 марта.

В настоящее время ЦБ принадлежат 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций Сбербанка, доля в уставном капитале составляет 50% плюс одну акцию. Правительство планирует приобрести этот контрольный пакет на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Цена покупки составит около 2,5 трлн рублей.

Законопроект устанавливает, что ЦБ должен перечислить в бюджет и казну РФ большую часть дохода от сделки, оставив у себя только 700 млрд рублей. В бюджет будут перечисляться денежные средства, а в казну передаваться права требования ЦБ к Сбербанку по договорам субординированного кредита (в объеме до 150 млрд рублей), а также к ВЭБу по депозитным договорам (до 350 млрд рублей).

Перечисление доходов будет поэтапным, как и сама сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка — она будет проходить по мере накопления средств в ФНБ. Согласно законопроекту, в 2020 году перечисления ЦБ в бюджет и казну составят 500 млрд рублей, в 2021 году — 650 млрд, в 2022 году — 400 млрд, а в 2023 году — оставшуюся часть доходов. При этом есть оговорка на случай более медленных темпов выкупа пакета Кабмином — суммы перечислений не будут выше дохода ЦБ от сделки за вычетом вышеупомянутых 700 млрд рублей.

Исходя из слов замглавы Минфина Владимира Колычева, в 2020 году ожидается перечисление 350 млрд рублей в виде денежных средств и 150 млрд рублей прав требований ЦБ к Сбербанку по субордам, в 2021 году — 300 млрд рублей денежных средств и 350 млрд рублей прав требований по депозитам ВЭБа, а далее будут только денежные перечисления.

Законопроект предусматривает, что перечисления должны проходить до 1 июня соответствующего года. Однако в понедельник первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета по бюджету и налогам предложила этот предельный срок на 1 декабря, заявив, что в связи с волатильностью на рынках так будут лучше защищены интересы бюджета. Этот вопрос может быть рассмотрен перед вторым чтением. Минфин уже заявил, что точный срок для него некритичен — лишь бы это произошло в 2020 году.