Многие банки, с помощью которых страховщики продают свои продукты, усилили работу по информированию клиентов о договорах страхования жизни, в том числе инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ). Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. Так, банки рассылают клиентам СМС, в которых еще раз перечисляются ключевые условия договора и делается напоминание о «периоде охлаждения».

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По словам Дубровина, клиенты, заключающие договоры страхования жизни, в момент принятия решения о заключении договора кроме пояснений менеджера получают простую и понятную памятку об условиях договора, а затем имеют возможность его расторгнуть в течение «периода охлаждения». При расторжении договора в этот период клиент получает обратно все уплаченные за страховку деньги, без каких-либо удержаний. Основной упор в информировании граждан, заключающих через банки договоры НСЖ, делается не на устные пояснения сотрудника банка, а на памятку, которая в обязательном порядке выдается каждому клиенту.

Также Виктор Дубровин обратил внимание на то, что, помимо памятки, все условия страхования изложены в страховом полисе и в правилах страхования.