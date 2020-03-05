Примсоцбанк снизил ставки по большинству ипотечных продуктов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Базовый размер процентной ставки составляет 8,19% годовых, минимальная же ставка на цели рефинансирования ипотеки при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости составит 6,69%, на покупку жилья — 6,89%.



В банке действует несколько акций, позволяющих снижать процентную ставку на 0,5—1,5 процентного пункта. В рамках акции «Крупный чек» при оформлении кредита на сумму более 5 млн рублей для Москвы и более 3 млн рублей для остальных регионов ставка снижается на 0,5 п. п. и составит 7,69% годовых. Если клиент желает снизить базовую ставку дополнительно на 0,5—1 п. п., банк предлагает воспользоваться опцией «Назначь свою ставку», что позволит получить кредит под ставку от 6,69%.

Данные условия действуют для клиентов, подтверждающих доход справкой по форме 2-НДФЛ, при сумме кредита не более 80% от стоимости недвижимости и подключении к программе комплексного страхования. При подтверждении дохода иными документами процентная ставка увеличивается на 0,5 п. п. При сумме кредита 85% от стоимости недвижимости процентная ставка увеличивается на 0,25 п. п.

