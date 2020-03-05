Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 5 марта, превысил 75 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с марта 2019 года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 19:41 мск, прибавил 1,21 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 75,005 рубля, курс доллара на это же время превысил отметку 67 рублей, следует из данных на сайте биржи.

На валютном рынке — очередной раунд падения рубля, констатируют аналитики ИК «Фридом Финанс».

«К вечеру четверга доллар США поднялся в область 67 рублей и может двигаться дальше, раз рыночная конъюнктура позволяет. Краткосрочно пара доллар/рубль способна оставаться в пределах 66,5—67,5 рубля. Евро тоже дорожает, причем так же динамично, как в прошлый раз. Новой целью «бычьей» атаки здесь является область 75 рублей», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.