Российская валюта на открытии торговой сессии пятницы слабела к доллару и евро, но в последующие минуты демонстрировала укрепление к обеим валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повышался на 6 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавлял 12 копеек. На 10:10 мск курс доллара уже понизился на 25 копеек и составил 67,37 рубля, а евро подешевел до 75,62 рубля (минус 29 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, в пятницу можно рассчитывать на продолжение укрепления доллара к 67 рублям для начала и к 67,5 рубля чуть дальше. «В таких условиях, которые сложились на площадках сейчас, нельзя исключать и цели на 68 рублей. Евро тоже дорожает и уже сегодня может достичь 75 рублей. Следующей целью подъема единой валюты станет область 75,65 рубля», — прогнозировала она.

«На негативном внешнем фоне, в том числе очередном обвале нефти ниже 50 долларов за баррель, рубль рухнул к доллару на 2% и закрылся на отметке 67,5. Если ситуация будет ухудшаться, то после пробоя сопротивления 68,5 пара доллар/рубль откроет себе дорогу на «круглую» отметку 70», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.