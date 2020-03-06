Биржевой курс евро в ходе торгов 6 марта поднялся выше 76 рублей, следует из данных Мосбиржи. В последний раз европейская валюта была на таком уровне 15 января 2019 года.

​Рубль укрепляется на старте торгов Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже во вторник потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,98 рубля, курс евро понизился на 2 копейки, до 76,89 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Так, на 11:36 мск курс евро составил 76,02 рубля (плюс 12 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов).

Курс доллара на 11:36 мск понизился на 21 копейку по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 67,42 рубля.