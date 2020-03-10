Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России в марте на уровне 2,3—2,4% в годовом выражении, ускорение годовой инфляции из-за волатильности на валютном рынке может начаться раньше, чем предполагалось. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2020 года».



«В марте инфляция прогнозируется на уровне 0,3—0,4% месяц к месяцу, что соответствует диапазону 2,3—2,4% год к году. Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось», — указано в документе.

В феврале текущего года инфляция замедлилась до 2,3% после 2,4% по итогам января, что соответствует нижней границе оценки Минэкономразвития.

«Темпы роста потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу (с коррекцией на сезонность) в феврале увеличились до 0,2% после 0,11% в январе, но остаются вблизи средних за последние 12 месяцев уровней», — отмечается в материалах ведомства.