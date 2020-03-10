Волатильность на нефтяном рынке некоторое время будет продолжаться, но Россия просчитывала разные варианты, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса. А на выходных появились сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу и дать скидки на свою нефть. Эти новости вызвали обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

«Сейчас мы видим развитие событий, видим относительную волатильность на рынках, которая, по всей видимости, какое-то время будет продолжаться, но вместе с тем самые разные варианты заранее просчитывались и рассматривались», — сказал Песков.

Он также отметил, что на совещании Путина с представителями ТЭК, которое состоялось в преддверии встречи ОПЕК+, обсуждались разные сценарии развития ситуации.

«Действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда, в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене, в ОПЕК, действительно обсуждались самые разные сценарии. Действительно, и среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было, собственно, целью совещания — именно рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты», — добавил Песков.

По его словам, планов проводить совещание с нефтяниками у президента РФ Владимира Путина пока нет.

