Представители правительства РФ в набсовете Сбербанка смогут голосовать только по ограниченному кругу вопросов. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев в кулуарах Госдумы РФ.

«То, что прописано сейчас в поправках, — это три вещи: неувеличение количества представителей государства в широком понимании, включая представителей Банка России, в наблюдательном совете [Сбербанка] с точки зрения количества; это процедура назначения независимых директоров — она должна соответствовать правилам листинга; и это вопрос того, что по директивам представители правительства, государства будут голосовать только по ограниченному перечню вопросов, который будет определен в акционерном соглашении», — отметил Колычев.



Банк России: в набсовет Сбербанка войдут пять представителей Кабмина и регулятора По словам первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, совет директоров Банка России может рассмотреть вопрос о кандидатах от регулятора в наблюдательный совет на этой неделе.

Поправки к законопроекту о продаже Сбербанка предусматривают, что число представителей государства в набсовете банка не увеличится, добавил Колычев.