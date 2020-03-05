Министр финансов РФ Антон Силуанов сможет войти в набсовет Сбербанка, следует из распоряжения правительства от 4 марта, опубликованного на сайте Кабмина в четверг, 5 марта.

«Разрешить министру финансов Российской Федерации Силуанову А. Г. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества «Сбербанк России», — говорится в документе за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

В настоящий момент в набсовет Сбербанка входят его президент, председатель правления Герман Греф, зампред правления Белла Златкис, бывший глава Банка России, а ныне советник председателя ЦБ Сергей Игнатьев, первые зампреды Центробанка Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Надежда Иванова, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд, помощник президента РФ (до недавнего времени — глава Минэкономразвития) Максим Орешкин; в качестве независимых директоров — бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев, член совета директоров компании Super League Holdings Pte Ltd. (Сингапур), председатель совета директоров ООО «Иви.ру» Леонид Богуславский, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, старший советник East Office of Finnish Industries Эско Ахо и независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению, член совета директоров Hansa Investment Company Limited Надя Уэллс. Возглавляет набсовет Сергей Игнатьев.



Центробанку сейчас принадлежит крупнейшая доля в уставном капитале Сбербанка — 50% плюс одна акция, однако предполагается передача этой доли Российской Федерации в лице Министерства финансов. Доля ЦБ в Сбербанке будет выкуплена правительством за счет средств Фонда национального благосостояния.