Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) изменил условия рефинансирования кредитов. В частности, банк увеличил срок кредитования и максимальную сумму займа, а также добавил возможность рефинансирования автокредитов, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Клиенты банка теперь могут получить рефинансирование не только на два, три, пять или семь, но и на 10 лет (при сумме кредита от 300 тыс. рублей). Максимальная сумма займа увеличена до 1,6 млн рублей. Минимальная ставка по кредиту составляет 7,9%.

Количество рефинансируемых кредитов не ограничено, но теперь в их число вошли займы на транспортные средства. При этом автомобиль не будет находиться в залоге у банка, уточняют в УБРиР.



Для оформления кредита клиенту необходимо предъявить паспорт и справку о доходах за 12 месяцев или выписку из Пенсионного фонда РФ. Если он получает заработную плату в УБРиР, то нужен только паспорт.

Как отмечает руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына, рефинансирование позволяет из нескольких кредитов сделать один, который каждый клиент может настроить под себя, выбрав нужную сумму и удобный срок кредитования. «Увеличение максимального срока по кредиту «Все просто» позволит клиенту снизить переплату по действующему кредиту и получить дополнительные средства на любые цели. Причем при увеличении суммы кредитования ставка снижается», — говорит Любовь Торопицына.

Оформить рефинансирование кредитов можно в любом офисе УБРиР. Подать заявку и ознакомиться с подробными условиями можно на сайте банка.

