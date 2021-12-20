Эксперты: рынок цессии начнет восстанавливаться в следующем году

В 2022 году предложение на рынке цессии может вырасти — сегмент начнет постепенное восстановление после пандемийного провала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на мнение участников. Свои ожидания они обосновывают тем, что объемы кредитования быстро увеличиваются, а кредиторы все больше предпочитают продавать взыскателям молодые долги.

Согласно прогнозам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в 2022 году объем первичного предложения долгов по цессионной схеме, когда коллекторы выкупают обязательства заемщиков перед банками, составит 271 млрд рублей. Это на 16% больше, чем ожидается по итогам 2021 года (226 млрд рублей), но на 30% ниже, чем уровень допандемийного 2019 года (399 млрд рублей), следует из оценок НАПКА. Ожидается, что и в 2021-м, и в 2022 году доля закрытых сделок в сегменте цессии сохранится на уровне 90%, то есть составит в абсолютном выражении 203 млрд и 244 млрд рублей соответственно. Таким образом, рынок частично восстановится после провала 2020—2021 годов, но все еще не достигнет значения 2019 года (более 300 млрд рублей).

По мнению экспертов, восстановлению рынка цессии будет способствовать несколько факторов. «Активность со стороны самих кредиторов. Ускоренные темпы выдач потребительских кредитов, превышающие рост доходов населения, вероятно, приведут к увеличению объемов просроченной задолженности, — отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. — Инвесторы верят в легкие заработки на этом рынке, поэтому мы увидим высокий интерес как с их стороны, так и от покупателей долгов».

В условиях активного роста кредитного портфеля такой сценарий выглядит логичным, согласился управляющий директор ПКБ Павел Михмель. По его данным, 34% продавцов собираются увеличить объем предложения просроченной задолженности и 50% покупателей собираются инвестировать в долги сумму большую, чем в 2021 году. Вместе с тем цены на рынке цессии значительно выросли, подчеркнул старший аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко. Если пять лет назад портфель банковских долгов можно было купить за 1% и ниже, то в 2021 году это 7—9%, поясняет он. В 2021 году средняя цена закрытия сделки выросла более чем вдвое, подтвердил гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков.

«Сама просрочка при этом молодеет, — добавил директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Чернов. — Банки все чаще продают просрочку до года. В целом просрочка продаваемых портфелей снижается: если ранее это было 2 тысячи дней, то сейчас около 1 тысячи дней».

Однако для многих покупателей нынешний ценовой порог уже на грани рентабельности, подчеркнул Дмитраков. Высокие цены отпугивают коллекторов с небольшой эффективностью, согласился Чернов, ряд мелких игроков продают портфели и уходят с рынка. Но доля закрытых сделок на уровне 90% по году свидетельствует, что в целом коллекторы могут работать по таким ценам и ждут роста предложений от банков, полагает эксперт.

Также в 2022 году на рынке ожидают активизации предложения просрочки со стороны банков второго эшелона, ранее не участвовавших в торгах: тенденция начала проявляться в уходящем году и усилится в следующем. Причина — в жесткой регуляторной политике ЦБ, которая побуждает банки с меньшим запасом прочности наконец-то заняться оздоровлением своих балансов, пояснил Антон Дмитраков.