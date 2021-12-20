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Опрос: 57% россиян рассчитывают на улучшение личного финансового положения в 2022 году

20.12.2021 09:49
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1 Время прочтения: 3 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Открытие

Большинство россиян (61%) считают, что наступающий год будет лучше уходящего. В отношении собственного финансового положения большинство россиян настроены тоже оптимистично и рассчитывают на его улучшение в 2022 году. Таковы результаты опроса личных ожиданий и финансовых прогнозов россиян на наступающий год, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

Так, 30% надеются, что в 2022 году их личное благосостояние значительно повысится, еще 27% — что незначительно. Выше всего доля ожидающих повышения личных доходов в Южном федеральном округе (68%) и на Северном Кавказе (66%), ниже всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (41%) и в Северо-Западном федеральном округе (45%). В Москве и Московской области улучшения личного финансового положения в новом году ожидают 59%.

Еще 28% россиян полагают, что в новом году их доходы не изменятся. 15% ждут ухудшения финансового положения, в том числе 5% — значительного.

Большая часть россиян (67%) собираются в новом году экономить деньги. Лишь 7% ответили, что не будут или скорее не будут это делать. 27% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Относительно сроков окончания пандемии россияне сохраняют умеренный пессимизм. Лишь 11% полагают, что в 2022 году пандемия точно кончится. По мнению еще 17%, пандемия уже кончилась, вирус с нами навсегда и можно жить обычной жизнью без ограничений. 30% уверены, что пандемия продлится еще не один год. Четверть респондентов полагают, что с пандемическими ограничениями нам придется прожить весь 2022 год. 18% затруднились оценить сроки конца пандемии.

Экономические прогнозы россиян на 2022 год также не очень оптимистичны. 44% полагают, что состояние российской экономики в новом году будет ухудшаться, 23% — что оно не изменится. Медленного экономического роста в будущем году ожидают 17% опрошенных, бурного — 3%. Еще 14% затруднились дать свой «макроэкономический» прогноз.

Значительного ослабления рубля к доллару и евро ожидают 25% в 2022 году. Еще 21% считают, что рубль ослабнет, но незначительно. По мнению 23%, курс рубля в 2022 году останется на нынешнем уровне (в диапазоне 73—75 рублей за доллар). Лишь 13% ожидают в новом году укрепления рубля, и только 4% из них — значительного. 18% затруднились ответить на этот вопрос.

Снижения реальных доходов населения в 2022 году ожидают 47%, из них 31% — значительного. По мнению 26%, доходы останутся на уровне 2021 года. 17% рассчитывают на рост доходов россиян, но только 3% из них — быстрого. 10% затруднились оценить динамику доходов населения в 2022 году.

Роста ставок по вкладам и кредитам в 2022 году ожидают 40%, в том числе 16% — значительного. Четверть опрошенных (24%) полагают, что ставки останутся на нынешнем уровне. 11% считают, что вклады и кредиты в новом году будут дешеветь. 21% затруднились ответить на этот вопрос.

Треть россиян (34%) ожидают по итогам 2022 года инфляцию выше 10%. Еще 29% полагают, что в новом году рост цен будет сопоставим с нынешним и уложится в диапазоне 8—10% годовых. Лишь 7% верят в падение темпов роста цен до 6—7%, и только 3% предсказывают инфляцию 5% или ниже. 26% затруднились дать прогноз роста цен.

Среди планируемых крупных покупок в 2022 году (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называют поездку в путешествие (36%) и ремонт (27%). Планируют обновить или купить автомобиль 24%, квартиру — 14%, загородное жилье — 9%. При этом 27% опрошенных не планируют совершать в новом году крупные покупки.

Только 14% россиян полагают, что 2022 год окажется хуже 2021-го. Главные пессимисты живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (20%), на Дальнем Востоке так считает вдвое меньшая доля респондентов (10%). По мнению 14% опрошенных, новый год будет таким же плохим, как уходящий. 11% ответили, что новый год будет таким же хорошим, как 2021-й. Еще 61% ожидают, что новый год будет лучше. На Северном Кавказе так считают 73%, в Южном федеральном округе 66%, тогда как в Санкт-Петербурге и Ленинградской области лишь 47%, а в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах — по 53%.

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Наталья Смирнова

старший вице-президент, руководитель блока клиентского серви...
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