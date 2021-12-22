ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

ВТБ предложил клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит без визита в банк. На данный момент услуга доступна во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Красноярске и Нижнем Новгороде. В I квартале 2022 года проект будет масштабирован на всю страну, сообщили в банке.

«Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку в ВТБ, достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте банка. После одобрения заявки к клиенту приедет курьер и оформит документы на выпуск усиленной квалифицированной электронной подписи. Подписание кредитной документации будет происходить в специальном мобильном приложении. Затем сотрудник банка по защищенному каналу направит документы для регистрации залога в Росреестр. Таким образом, вся процедура проходит без посещения офиса банка», — сообщили в кредитной организации.

Получив новый жилищный кредит, клиент должен будет обратиться в банк, кредит которого он рефинансирует, для снятия обременения с объекта залога. Далее документы автоматически будут направлены на регистрацию залога в Росреестр, а после регистрации заемщик получит электронный пакет документов.