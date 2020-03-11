Совет Федерации РФ одобрил закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», говорится в сообщении Совфеда (СФ). Ранее Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении данный документ.

В обсуждении вопроса приняли участие официальный представитель президента РФ, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, официальный представитель президента РФ, директор института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Докладчиком выступил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

После голосования в Совфеде законопроект должны обсудить в региональных заксобраниях, результаты их голосования рассмотрят в верхней палате. Затем документ должен подписать президент РФ. Поправки вступят в силу только после назначенного на 22 апреля общероссийского голосования.

Госдума приняла закон о поправке к Конституции Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации.

Согласно поправкам к Конституции, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России. Устанавливается, что индексация пенсий проводится не реже одного раза в год. Дети, согласно поправкам, являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Закрепляется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

Поправки касаются и деятельности госорганов: закрепляется требование о постоянном проживании кандидата в президенты на территории России не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и в прошлом. Действующий и бывшие президенты РФ после вступления в силу изменений в Основной закон смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту.