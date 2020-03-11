Депутаты Государственной думы на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В Конституции также закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. На уровне Конституции Российская Федерация объявляется правопреемницей Советского Союза. Также закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа. Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России.

Госдума приняла поправки к Конституции во втором чтении Изначально пакет поправок к Основному закону был внесен 20 января президентом РФ Владимиром Путиным. Ко второму чтению было подготовлено около 400 поправок.

Закон предусматривает внесение изменений как в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим.