Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг, 12 марта, опустился ниже 2 350 пунктов, РТС — ниже 1 000 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз индекс Мосбиржи находился на отметке ниже этого уровня 28 декабря 2018 года, РТС — в августе 2017-го.

По данным на 12:44 мск, индекс Мосбиржи понизился на 6% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 343,75 пункта. Индекс РТС на это же время упал на 8,8% до 990,96 пункта.

Технически предел снижения еще не достигнут, замечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Мы можем увидеть в течение ближайших сессий просадки вплоть до 960 пунктов — на уровень трехлетнего «дна», откуда российский рынок начал свой рост осенью 2016 года», — комментирует эксперт. По его словам, индекс Мосбиржи держится лучше благодаря ослаблению рубля. Прочной опорой рынку может служить уровень 2 280 пунктов, говорит аналитик. Рынок топят внешние события, замечает он.

Президент США Дональд Трамп в своей попытке принять чрезвычайные меры для поддержки экономики от вируса неожиданно объявил о 30-дневном запрете на рейсы в Европу и при этом не огласил никаких действенных мер налоговой поддержки, которые анонсировал ранее. Это вызвало обвал на мировых площадках — до 5% и выше в США и Британии.

Второй негативный фактор — фактическое начало нефтяной «войны» между Россией и Саудовской Аравией, продолжает Емельянов. Он не исключает, что спекулятивно нефть может дойти до 28 долларов за баррель, прежде чем начнется фаза возврата к тем ценам, при которых добыча является рентабельной для большинства игроков.

