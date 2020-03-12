Госдума приняла в третьем чтении закон о внесении поправок в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020—2022 годы, направленных на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Так, расходы в 2020 году, в соответствии с законом, составят 9,146 трлн рублей, что на 104,2 млрд больше запланированного. В 2021 году они составят 9,501 трлн, в 2022-м – 9,966 трлн.

Доходы бюджета фонда, в соответствии с поправками, в 2020 году составят 8,937 трлн рублей (рост на 13,5 млрд), в 2021-м — 9,474 трлн.

Рост расходов предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату материнского капитала. Так, в 2020 году на это будет потрачено до 428,1 млрд рублей.

Закон также предусматривает финансовую помощь регионам с низким уровнем социально-экономического развития. На эти цели до 2022 года планируется направлять 10 млрд рублей ежегодно.