Росгосстрах Банк предложил клиентам «Дорожную карту».

Карту можно оформить с бесплатным годовым обслуживанием в рамках акции до 1 июня 2020 года, далее обслуживание будет бесплатным при остатке на счете в размере не менее 50 тыс. рублей или при покупках на сумму от 30 тыс. рублей в месяц; в иных случаях стоимость пользования картой составит 259 рублей в месяц.

По карте предусмотрен кешбэк (при сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц) в размере 7% от покупок в категориях «авто», «еда» и «развлечения» и 0,5% — в остальных категориях.

Снятие наличных в банкоматах банка и его партнеров и в ПВН банка осуществляется бесплатно, а в банкоматах других кредитных организаций комиссия составляет 1,5%, минимум 300 рублей.



«Данная карта привлекает внимание возможностью бесплатного обслуживания и наличием повышенного кешбэка», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.