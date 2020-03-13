Более тысячи заявлений на вычет 450 тыс. рублей по ипотеке для многодетных семей, в которых с начала 2019 года до конца 2022-го родился или родится третий или последующий ребенок, могли быть поданы с целью «недобросовестного» получения государственной поддержки, сообщил институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» в письме в Банк России, пишет РБК .

Как следует из письма «ДОМ.РФ», в программе участвуют кредитно-потребительские кооперативы (КПК), от них поступило 1 189 заявлений: 522 заявления от КПК на 233 млн рублей одобрено, 1 007 заявлений кооперативов касаются договоров займа со своими клиентами, заключенных в период с 25 сентября, то есть после старта госпрограммы, а в 500 заявлениях размер выданного займа равен 450 тыс. рублей. В письме упоминается случай с КПК «Финансинвест Фэмили», которая выдала клиенту заем на 150 тыс. рублей на 280 месяцев под 17% годовых. Условия договора подразумевали единовременную уплату всей суммы процентов (301 тыс. рублей) по истечении 90 дней пользования деньгами.

«В рассматриваемых случаях присутствуют признаки совершения КПК недобросовестных действий по получению средств господдержки», — отмечается в письме. «ДОМ.РФ» попросил ЦБ проверить деятельность 87 КПК, выдававших займы в среднем на 450 тыс. рублей. В письме в Минфин, направленном 11 февраля, «ДОМ.РФ» указывает, что получены уже 1 276 заявлений от КПК и удовлетворены 636 на 285 млн рублей. Там же говорится, что КПК «соблюдают требования, установленные условиями реализации программы», в связи с этим «возможности для принятия отрицательных решений отсутствуют».

По словам источника издания, по документам КПК обеспечивают «полное соответствие требованиям постановления», а «прямого запрета, ограничения в части кредитора нет, поэтому «ДОМ.РФ» не может не выплатить 450 тыс. рублей, если документально все подтверждено». В случае ошибок через несколько дней после отказа в перечислении средств эти же документы возвращаются с устраненными замечаниями, добавляет он.

Как пояснили в Минфине, «ДОМ.РФ» руководствуется законодательными нормами при перечислении кредитным организациям средств господдержки, которые получают граждане. Если «ДОМ.РФ» видит, что при подаче заявки кредитной организацией присутствуют мошеннические схемы, то необходимо обратиться в правоохранительные органы. «Мы оставили КПК возможность [участвовать], так как они работали на селе в основном и поддерживали индивидуальное жилищное строительство, но если это так, то мы перекроем лазейку», — отметил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.