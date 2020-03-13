Российские фондовые индексы в пятницу начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,38% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 277,82 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,81% и равнялся 958,58 пункта.

В четверг на мировых биржах был один из самых черных дней за всю историю фондовых рынков. Торги на Московской бирже не стали исключением и прошли в негативном ключе. Индекс Мосбиржи потерял 8,3%. В пятницу индекс Мосбиржи способен предпринять попытку отскока в пределах 1%, допускает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Фаза повышенной волатильности сохранится, а сам российский рынок в ближайшее время продолжит демонстрировать высокую зависимость от ситуации на рынке нефти и внешней конъюнктуры. При приближении к заседанию ФРС мы можем увидеть позитивную динамику», — комментирует эксперт.