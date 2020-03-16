Тинькофф Банк принял решение «постепенно выводить людей из офисов домой», говорится в письме главы банка Оливера Хьюза, которое он разослал своим сотрудникам (есть у РБК). Его подлинность подтвердил представитель Тинькофф Банка.

«Это решение обосновано тем, что мы должны действовать в интересах всего общества в этот момент. Я, конечно, имею в виду COVID-19 (коронавирус)», — написал Хьюз.

Банк принял решение отправлять сотрудников работать из дома начиная со вторника, 17 марта. «Это касается тех, кто технически может работать из дома», — отметил Хьюз, добавив, что «никто не отменил необходимость работать».



Ранее сообщалось, что Газпромбанк вводит с 17 марта дополнительные меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса.

