Газпромбанк вводит с 17 марта дополнительные меры предосторожности в связи с риском распространения коронавируса, следует из релиза финучреждения.
«Их внедрение продиктовано необходимостью защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов банка, которые являются нашим безусловным приоритетом. Принятые меры не повлияют на бесперебойность и высокое качество обслуживания розничных и корпоративных клиентов Газпромбанка. В течение ближайших дней банк переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы. Число сотрудников, направляемых на домашний режим работы, прогнозируется на уровне около 60% от общей списочной численности примерно в 20 200 человек», — отмечается в сообщении.
С 17 марта на удаленный режим работы перейдут те сотрудники, у которых уже есть необходимое дистанционное подключение к банковским системам. Остальные работники Газпромбанка по мере оформления необходимых доступов также перейдут на аналогичный режим. Кроме того, банк предусмотрел возможность временной релокации сотрудников между офисами в случае, если один их них будет закрыт на карантин.
Среди других мер, принимаемых банком для защиты жизни и здоровья сотрудников и клиентов:
- Тридцатидневный карантин для всех сотрудников, вернувшихся из-за границы.
- Полный термометрический контроль работников перед началом работы и направление за медицинской помощью сотрудников с повышенной температурой тела, кашлем и другими признаками простудных заболеваний.
- Установка в офисах и отделениях банка обеззараживателей воздуха, раздача медицинских масок и антисептических средств, личных градусников. Особое внимание будет уделено сотрудникам отделений и курьерской службы.
После стабилизации эпидемической обстановки обычный режим работы будет восстановлен, заключили в Газпромбанке.