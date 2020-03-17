Банковская группа «Открытие» по итогам 2019 года получила 52,3 млрд рублей чистой прибыли, что в полтора раза превышает результат 2018-го. Такие данные годовой консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам приводятся в релизе банка «Открытие».

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 2019 года увеличились на 48% — до 3 трлн 263,6 млрд рублей. Это произошло за счет роста кредитного портфеля и присоединения Бинбанка 1 января 2019 года.

По состоянию на 31 декабря 2019 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 76%, или 2 трлн 480,5 млрд рублей. Доля активов пенсионного сегмента составила 19%, или 619 млрд, страхового — 5%, или 164,1 млрд рублей.

В структуре активов по состоянию на 31 декабря 2019 года существенно увеличилась доля кредитного портфеля, объем которого за вычетом резервов достиг 1 трлн 228,5 млрд рублей, или 38% от величины активов группы (522,8 млрд, или 24%, на конец 2018 года).

Инвестиции в ценные бумаги составили 38% от совокупных активов группы, или 1 трлн 255,4 млрд рублей, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов в размере 600,4 млрд рублей. Ссуды, предоставленные банкам и прочим финансовым организациям, составили 7% от активов группы, или 235 млрд рублей.

Кредитный портфель группы по итогам 2019 года увеличился на 104% до 1 трлн 341,3 млрд рублей, в том числе корпоративный — на 101% до 985,7 млрд, розничный — на 137% до 354,1 млрд. Доля ипотеки составила 47%, потребительского кредитования — 46% розничного портфеля.



«2019-й стал первым успешным годом в истории группы «Открытие», годом уверенного роста бизнеса по всем основным направлениям деятельности», — отметил президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он подчеркнул, что прибыль по итогам 2019 года показали банк и ключевые дочерние компании группы «Открытие». «Планы по росту бизнеса выполнены со значительным опережением среднерыночных показателей. Синергетический эффект на уровне группы, кросс-продажи, сокращение издержек в перспективе позволят увеличить объемы доходов группы и повысить операционную эффективность», — заявил Задорнов.