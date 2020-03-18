Российские фондовые индексы в среду начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:11 мск просел на 1,26% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 196,61 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 3,74% и равнялся 899,70 пункта.

«Снижение азиатских индексов продолжает формировать неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 200—2 245 пунктов, по индексу РТС — 925—940 пунктов», — прокомментировал перед началом торгов старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.