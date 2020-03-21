Абсолют Банк запустил в сегменте выдачи автокредитов тестирование системы психоскоринга для оценки кредитоспособности на основе характера заемщика, следует из релиза финучреждения.

«Применяя психометрию и основываясь на нефинансовых факторах риска, которые в традиционных скоринг-моделях не рассматриваются, можно выявлять более кредитоспособных клиентов, спрогнозировать просрочки и неплатежи, а также дать честным и искренним людям без кредитной истории доступ к финансовым продуктам и возможностям, которых они заслуживают. «Пилот» Worthy Credit, запущенный Абсолют Банком, продлится около трех месяцев. За это время несложный онлайн-тест пройдут порядка восьми тысяч человек, которые будут подавать заявки на автокредит», — отмечается в сообщении.

После глубокого анализа результатов тестирования и существующих клиентских кредитных историй будет принято решение о внедрении системы психоскоринга как дополнительного аналитического инструмента на постоянной основе, заключили в банке.