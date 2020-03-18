НКР присвоило Экспобанку кредитный рейтинг «А-.ru» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Экспобанк характеризуется сравнительно низкой склонностью к риску: отношение кредитов с просроченными платежами и рискованных кредитов к капиталу банка, рассчитанному с учетом резервов, составляло около 40%. Объем просроченной задолженности по кредитам соответствовал 7,2% капитала (отчетность по РСБУ, расчет капитала по «Базелю III»)», — отмечается в сообщении.

НКР оценивает диверсификацию структуры фондирования как высокую: по состоянию на 1 января 2020-го покрытие ликвидными активами средств крупнейшего кредитора превышало 1 500% (по РСБУ). Агентство учитывает высокую волатильность средств крупнейшего вкладчика, с которым банк работает на протяжении ряда лет, и отмечает, что пассивные операции со средствами данного клиента покрыты высоколиквидными активами и не представляют непосредственного риска с точки зрения структуры фондирования.



К повышению кредитного рейтинга Экспобанка могут привести дальнейшее расширение диверсификации деятельности и улучшение конкурентных позиций, рост показателей достаточности капитала при поддержании низкой склонности к риску и высокой рентабельности. К понижению кредитного рейтинга могут привести значительный рост проблемных активов и соответствующее падение прибыльности, способное повлиять на показатели достаточности капитала, а также значительное ухудшение профиля фондирования и ликвидности, заключили аналитики.