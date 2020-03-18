Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 4,77 рубля к предыдущему закрытию и составил 80,21 рубля. С начала торговой сессии было проведено 108,3 тыс. сделок на 5 млрд долларов, диапазон котировок составил 75,895—80,3825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 86,9575 рубля, увеличившись на 4,05 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 17 тыс. сделок на 593 млн евро по курсам от 83,485 до 87,6625 рубля за евро.

Рубль сегодня буквально придавило к историческим минимумам, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Курс доллара поднялся выше 80 рублей. Рост в течение дня составил более 4,5 рубля, или свыше 6%. Евро держится менее уверенно по причине снижения к доллару на международных рынках. Однако и он близок к своим абсолютным вершинам, доходя до 87,66 рубля в моменте», — комментирует эксперт. Он ожидает, что следующая сессия начнется со слабого укрепления российской валюты.

«Однако общий тренд пока не переломлен. Доллар, по нашему мнению, вполне способен вырасти до 86 рублей, евро — до 93—95 рублей», — полагает аналитик.