Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает оформить карту «Пора» категории Visa Classic.

В рамках бонусной программы за покупки начисляются баллы в одной из категорий на выбор: «рестораны и кафе», «авто и сервис», «кино и развлечения», «одежда и обувь», «путешествия», «красота и косметика», «аптеки и медицина», «техника», «дом и ремонт», «спорт и активный отдых», «творчество и хобби», «подарки к праздникам», «детям», «животные», «такси и транспорт». Баллы в дальнейшем полностью можно перевести на карточный счет по курсу 1 балл — 1 рубль. Начисление производится в следующем размере:

3% — при покупках на сумму от 15 тыс. до 30 тыс. рублей включительно;

6% — при покупках на сумму от 30 тыс. рублей.

Максимальная сумма вознаграждения составляет 3 тыс. рублей в месяц. Срок действия баллов — один год. Смена категорий возможна ежемесячно (в первый месяц по умолчанию устанавливается категория «кафе и рестораны»). Баллы начисляются только в случае наличия в течение месяца одной покупки вне выбранной категории.

На остаток средств на карточном счете начисляется 1% годовых при покупках на сумму от 30 тыс. рублей в месяц и 6% годовых — от 60 тыс. рублей в месяц.

Стоимость обслуживания составляет 99 рублей со второго месяца; при покупках на сумму от 15 тыс. рублей в месяц плата не взимается.

Снимать наличные в устройствах УБРиР и банкоматах его банков-партнеров можно бесплатно. В банкоматах сторонних банков в первые два календарных месяца при снятии до 20 тыс. рублей в месяц комиссия отсутствует, далее плата не взимается (если сумма снятия составляет до 20 тыс. рублей в месяц) при совершении покупок на сумму от 15 тыс. рублей, 250 долларов или 220 евро в месяц, а в остальных случаях составит 1%, минимум 120 рублей. В кассах сторонних кредитных организаций комиссия равна 1%, минимум 150 рублей (0% в ПВН ВУЗ-Банка).

Срок действия карты — три года. Стоимость СМС-информирования — 59 рублей с третьего месяца.

Карта доступна для оформления только в Екатеринбурге.