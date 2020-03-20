Рубль укрепляется по отношению к ключевым иностранным денежным единицам в первые минуты валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,28 рубля, что на 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 84,11 рубля (минус 54 копейки).

Аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что пара доллар/рубль отошла накануне от локальных максимумов. «Как и в акциях, ни о каком спаде напряженности на валютном рынке говорить не стоит — здесь также произошел технический откат», — делает оговорку эксперт.

Он поясняет, что «одним из поводов для роста рубля послужило заявление Банка России о дополнительных валютных интервенциях при падении нефти под отметку 25 долларов за баррель. Но при возобновлении такого негативного сценария поддержка ЦБ сумеет лишь ослабить обвал рубля, но не полностью его нивелировать».

«При принятии решений советуем закладывать в цены неизбежность очень скорого снижения странового рейтинга России до «мусорного» уровня», — пишет в числе прочего Антонов.



Аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов поясняет, что «последние недели на валютный рынок оказывают давление два фактора: быстрое распространение коронавируса за пределами Китая и падение цен на нефть». По его словам, положительная коррекция по нефти накануне вызвала укрепление рубля.



Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко обращает внимание на то, что Банк России проведет в пятницу плановое заседание по вопросам монетарной политики.

«Повышение ставки помогло бы защитить рубль от атаки спекулянтов. Хотя мера спорная — в Казахстане повышение ставки не удержало тенге от падения. Также пока не фиксируется массового оттока нерезидентов из рублевых ОФЗ, и также нет надежных данных о всплеске инфляции и инфляционных ожиданий. Кроме того, при цене на нефть ниже 30 долларов за баррель обменный курс доллара к рублю сейчас несколько ниже того, который может считаться равновесным, то есть дополнительная защита рублю повышением ставки сейчас, по нашему мнению, не требуется. Снижение ставки в среднесрочном плане помогло бы экономике, но при этом усиливается риск спекулятивного давления на рубль в условиях свободного движения капитала. А волатильность в течение длительного времени совершенно точно разгонит инфляцию и инфляционные ожидания, приведет к остановке экономического роста, а при постоянно высоком уровне инфляции — и к стагнации», — рассуждает эксперт. «Ситуация довольно сложная и неоднозначная. Мы не даем прогноза по ставке: решение в области монетарной политики, возможно, будет комплексное, включая и другие меры поддержки финансовой системы, — и также не исключаем вероятности ограничительных мер по движению капитала», — заключает Ващенко.



Опрошенные Банки.ру аналитики в большинстве своем полагают, что Банк России примет решение о сохранении ключевой ставки на текущем уровне — 6% годовых.

