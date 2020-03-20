Глава Сбербанка Герман Греф, который ранее объявил о самоизоляции после поездки в Европу, обратился к сотрудникам банка в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Кризис Греф назвал возможностью стать сильнее, сообщает РБК.



Греф призвал сотрудников банка заниматься здоровьем, обратить особое внимание на старшее поколение, так как оно находится в группе риска, посоветовал использовать все возможности для их временной изоляции. При этом Греф отметил, что не нужно переоценивать опасность коронавируса для молодых людей и среднего поколения.



Главная опасность инфекции, по словам Грефа, заключается в одновременном заражении большого числа сотрудников и уходе их на больничный без возможности замены. «Поэтому мы предусмотрели возможность сменной работы через удаленный доступ для поддержания непрерывности нашей работы даже в самых сложных обстоятельствах. Излишняя паника может привести к еще большему негативному влиянию на экономику, а это то, что в сегодняшней ситуации через транслирующие механизмы от финансовых и товарных рынков окажет влияние на жизнь каждого человека», — отметил он.

При этом Греф заверил сотрудников, что кризис способствует выявлению слабых мест и дает возможность команде банка стать сильнее. «Я много размышлял о том, для чего нам дано это испытание <...> Как бы тревожно ни было, мы понимаем, что эта ситуация временна. Вирус будет побежден, как и сотни подобных до него. Равновесие на финансовых рынках будет восстановлено. Мы справимся», — заверил президент Сбербанка.

Он поблагодарил сотрудников банка и рассказал о своих впечатлениях от работы в самоизоляции. «Я здоров, чувствую себя хорошо и готов поделиться с вами своими ощущениями от удаленной работы. Конечно, непривычно. Конечно, не все сразу заработало так, как надо, пришлось перестраиваться. Но сейчас я понимаю, что ничего не дается просто так, это определенный вызов, возможность что-то пересмотреть и изменить», — написал Греф.

Пресс-служба Сбербанка сообщила о переходе Грефа на удаленную работу 16 марта. «Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель и гражданин он соблюдает требования указа мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции», — сообщили тогда в банке. На следующий день Греф рассказал, что его рабочее место организовано за городом и такого же рода кабинеты оборудованы у каждого члена правления и руководителя функционального блока Сбербанка. Источник, близкий к банку, сообщил изданию, что в понедельник, 23 марта, Герман Греф выходит на работу.