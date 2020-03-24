Группа QIWI и Тинькофф Банк запустили партнерскую акцию в связи с предстоящим закрытием «Рокетбанка». Так, клиенты «Рокета» смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса, говорится в совместном релизе финорганизаций.

Для перехода в «Тинькофф» с сохранением бонусов нужно выполнить следующие условия:

Если у клиента «Рокетбанка» уже есть дебетовая карта «Тинькофф», ему необходимо зарегистрироваться на сайте акции до 25 мая 2020 года и совершить по ней операции на общую сумму от 10 тыс. рублей до 31 августа 2020-го.

Если у клиента еще нет карты «Тинькофф», ему нужно оформить карту Tinkoff Black на сайте акции также до 25 мая 2020 года (карту доставит представитель «Тинькофф» в удобное место и время). Далее клиент должен совершить операции по карте на общую сумму от 10 рублей до 31 августа 2020-го.

При выполнении этих условий клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2 500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль равен 1 рублю».

«В нашем приоритете сейчас — комфортный переход клиентов из «Рокета» в другие банки, — прокомментировал CEO группы QIWI Борис Ким. — В течение ближайших месяцев мы продолжим обслуживать счета текущих клиентов, но в связи со сворачиванием операций «Рокетбанка» тарифы будут увеличены, а программа лояльности — пересмотрена. Именно поэтому мы стремимся предложить пользователям альтернативные варианты. Один из таких вариантов — наша акция с «Тинькофф», благодаря которой клиенты смогут сохранить свои бонусы в полном размере и продолжить использование технологичного банковского сервиса».

Ранее стало известно, что мобильный банковский сервис «Рокетбанк» будет закрыт. Такое решение принял совет директоров материнской компании QIWI. Как ожидается, ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.