Мобильный банковский сервис «Рокетбанк» будет закрыт. Такое решение принял совет директоров материнской компании QIWI, говорится в отчетности компании за 2019 год.

«Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя, и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность «Рокетбанка», — говорится в сообщении компании.



Как уточняется, в рамках мер, которые принимаются для сворачивания проекта «Рокетбанк», компания намерена прекратить маркетинговую деятельность (включая отмену программы лояльности), сократить численность персонала и повысить тарифы. Согласно прогнозам, это приведет к общему значительному сокращению количества клиентов «Рокетбанка» и прекращение текущего предложения услуг в краткосрочной перспективе.

Как ожидается, ликвидация будет завершена к концу 2020 года. Общий чистый убыток сегмента «Рокетбанк» за 2020 год не должен превышать 1,5 млрд рублей.

Как отмечается на сайте компании, «Рокетбанк» сворачивает b2c-сегмент (бизнес-для-потребителя), но продолжит развивать сервисы для самозанятых и бизнесов.

«Для скорейшего исхода клиентов из банка мы вынуждены в соответствии с решением акционеров ввести с 1 апреля платные тарифные планы и ухудшить программу лояльности», — отмечается на сайте «Рокетбанка».

Изменения коснутся не всех клиентов. Тарифы для зарплатных клиентов, клиентов с ограниченными возможностями, самозанятых и участников партнерских бизнес-проектов сохранятся.

В компании напоминают, что расторгнуть договор на обслуживание дебетовой карты может только сам клиент, «поэтому «Рокетбанк» в b2c-сегменте будет работать до самого последнего клиента».

Сейчас в «Рокетбанке» больше 1 млн клиентов, из которых 450 тыс. — это активные клиенты.

Разумеется, сворачивание b2c-сегмента банка в перспективе приведет к сокращениям штата, сообщили в компании, но оно будет проходить в рамках действующего законодательства. При этом часть команды сможет перейти в другие проекты «Рокета».

В связи со сворачиванием операций «Рокетбанка» группа QIWI и «Тинькофф» объявили о партнерской акции. В ее рамках клиенты «Рокетбанка» смогут перейти в экосистему «Тинькофф» с сохранением своих бонусов, накопленных в программе лояльности сервиса.

«Тинькофф» предложил клиентам «Рокета» перейти в банк с сохранением баллов лояльности ​ При выполнении всех условий клиенты «Рокетбанка» смогут получить компенсацию до 2 500 накопленных ранее рокетрублей по курсу «1 рокетрубль равен 1 рублю».

Напомним, в июле 2018 года компания QIWI закрыла сделку по приобретению «Рокетбанка» у «Открытия». К концу 2018 года был завершен перевод клиентов, персонала и бизнес-процессов «Рокетбанка» в QIWI. В течение первой половины 2019 года компания рассмотрела ряд стратегических возможностей для развития бизнеса «Рокетбанка» как в рамках более широкой экосистемы QIWI, так и в качестве отдельного проекта. В августе 2019 года совет директоров компании обсудил окончательную стратегию развития «Рокетбанка» и сообщил, что изучит возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка».



«В августе 2019 года, должным образом рассмотрев предложенную стратегию и требуемое финансирование, наш совет директоров пришел к выводу, что бизнес-план «Рокетбанка» имеет профиль инвестиций и требования к финансированию, которые не совместимы с аппетитом QIWI к риску, и что у бизнеса было ограниченное потенциальное взаимодействие с основным бизнесом компании. В связи с этим совет директоров попросил руководство изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка», — говорится в сообщении компании.

Однако найти покупателя так и не удалось.