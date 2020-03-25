Число выданных автокредитов выросло на 15,9% в январе — феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 128,3 тыс. единиц.

По данным аналитического агентства «Автостат», в первые два месяца 2020 года рост был отмечен и на рынке новых легковых автомобилей. Так, в январе — феврале 2020 года его объем составил 215 тыс. единиц, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Наибольшее количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (10,1 тыс. единиц), Московской области (7,8 тыс.), Санкт-Петербурге (7,6 тыс.), а также в республиках Татарстан (6,4 тыс.) и Башкортостан (5,5 тыс. единиц).

Самый высокий рост числа выданных автокредитов был зафиксирован в Белгородской (+33,3%) и Омской (+29,3%) областях, в Ставропольском крае (+26,2%), а также в Чувашской Республике (+24,6%) и Самарской области (+23,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество автокредитов выросло на 8% и 12% соответственно.

Рост выдачи автокредитов происходит на фоне сокращения доли одобрения кредитных заявок. Так, если в январе — феврале 2019 года банки одобряли порядка 47% всех заявок на автокредиты, то в первые два месяца текущего года — только 34%. Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам за год вырос на 3 балла.