Рубль подешевел по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 78,96 рубля, что на 68 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,52 рубля (плюс 1,04 рубля).

С начала сессии было проведено 88,6 тыс. сделок с долларом на сумму более 4,3 млрд долларов и свыше 11,7 тыс. сделок с евро почти на 454 млн евро.



Диапазоны котировок равнялись 76,97—79,43 рубля за доллар и 83,41—85,78 рубля за евро.

«Картина в нефти указывает на очередной виток локальной коррекции. Баррель марки Brent с сегодняшних максимумов внезапно сходил на недельное дно около 25,7 (доллара), после чего отыграл часть потерь. Мы пока не видим причин для пробоя отметки 25 долларов. Цель по росту нефти до 30 долларов сохраняется. Российская валюта в таких условиях снова сдает позиции к доллару и евро», — комментирует аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По его мнению, «текущее укрепление валют не критично, оно укладывается в логику последних сессий и нефтяной динамики. Пределом по росту доллара пока остается 81 рубль, по евро — 87,5».